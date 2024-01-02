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Сегодня, 21:10

«Боруссия» может арендовать Санчо за 3,5 миллиона евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» варианты возвращения вингера Джейдона Санчо, утверждает Sky Sport Germany.

По информации источника, немецкий клуб может арендовать 23-летнего англичанина за 3,5 миллиона евро. В эту сумму входит плата за аренду и компенсация части зарплаты футболиста в «МЮ».

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В сезоне-2023/24 англичанин сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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