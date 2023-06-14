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Трансферы

Сегодня, 11:22

«Боруссия» не делала официального предложения «Аяксу» по Альваресу

Сергей Разин
корреспондент
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«Аякс» не получал официального предложения от дортмундской «Боруссии» по полузащитнику Эдсону Альваресу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, между командами нет соглашения о переходе 25-летнего мексиканца. Сам игрок хочет продолжить карьеру в немецком клубе.

Также сообщалось, что на Альвареса претендует «Вест Хэм», который видит в игроке возможную замену Деклану Райсу.

В минувшем сезоне Альварес провел провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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