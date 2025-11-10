Видео
10 ноября, 23:23

Брат Захаряна — об интересе «Лиона»: «Он есть на уровне разговора, конкретики нет»

Сергей Ярошенко

Брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Давид прокомментировал слухи об интересе «Лиона» к игроку.

«Интерес есть на уровне разговора. Конкретики нет. Конечно, интерес со стороны «Лиона» приятен и не только мне. Арсен не обращает внимание на это, и правильно делает. Все его мысли только об предстоящей игре в чемпионате, усердной работе на тренировке, и конечно, завоевание основного места в составе. Он получает игровые минуты, выходит и показывает футбол высокого класса , добавляет креатива в игре своими действиями, и постепенно завоевывает место в «старте», — написал Давид Захарян в своем Telegram-канале.

По информации «СЭ», «Лион» хотел бы взять 22-летнего россиянина зимой в аренду с правом выкупа. При этом, отмечается, что «Реал Сосьедад» заинтересован в продолжении сотрудничества с Захаряном.

Источник: Telegram-канал Давида Захаряна
  • руслан магомедов

    брат захарьянки тебе не насто...надоело башлять СМИшкам чтобы о недохутболисте писали годами, как оно хочет играть. НАМ НАСТО.....ло!

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    "Он получает игровые минуты, выходит и показывает футбол высокого класса , добавляет креатива в игре своими действиями, и постепенно завоевывает место в «старте" - ну это п**дёшь конечно :)

    10.11.2025

    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Лион
    ФК Реал Сосьедад
