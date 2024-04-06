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Сегодня, 09:14

«Брайтон» не будет продлевать аренду Фати, «Барселона» ищет ему новый клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брайтон» не планирует продлевать аренду или подписывать полноценный договор с нападающим Ансу Фати, выступающим за команду на правах аренды из «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» также не планирует сохранять 21-летнего испанца и занимается поиском нового клуба.

«Брайтон» арендовал Фати в сентябре прошлого года. С того момента он провел за команду 23 матча, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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