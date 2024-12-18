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Сегодня, 18:05

«Брайтон» возвращает Барко из «Севильи», испанцы хотят забрать Тикнизяна у «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», из источников, близких к испанской «Севилье», английский «Брайтон» намерен разорвать арендное соглашение принадлежащего ему защитника Валентина Барко с андалуйсийцами. Сам футболист согласен вернуться в Англию, однако переговоры по досрочному прекращению аренды идут непросто.

Ранее «СЭ» сообщал, что уход Барко зимой может вынудить «Севилью» обратиться в «Локомотив» по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В этом сезоне 25-летний защитник провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

6
Наир Тикнизян
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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