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Сегодня, 11:55

Булыкин: «Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ»

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Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал возможные переходы футболистов из РПЛ в ведущие европейские чемпионаты рекламой не только для российского футбола, но и для всей страны.

«Это реклама для всего! И для нашей лиги, и для нашей страны, и для нашей сборной тоже. Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ. Но это очень тяжело сделать, особенно сейчас, учитывая международную обстановку», — сказал Булыкин Газете.ру.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» объявит о трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в июне. Вратарь подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Источник: Газета.ру
Дмитрий Булыкин
Матвей Сафонов
РПЛ
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