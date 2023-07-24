Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:49

Булыкин считает, что Захаряну нужно уезжать в «Лацио»: «В России не понять, что такое настоящий футбол»

Булыкин считает, что Захаряну нужно уезжать в «Лацио»
Валерия Яшвили
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» возможный трансфер полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Лацио».

«Думаю, Захаряна стоит отпустить в Италию. В прошлом сезоне он не ушел, и это очень сильно повлияло на него, — сказал Булыкин «СЭ». — Если футболист хочет уехать и за него предлагают хорошие деньги, лучше его продать. Все будут довольны. За него предлагают 10+4 миллиона евро? Значит, он столько стоит».

Также Булыкин считает, что Захаряну по силам играть в «Лацио».

«У нас много хороших футболистов, которые легко заиграли бы в Европе. Посмотрим, как это получится у Захаряна. В его случае нужно менять и менталитет, и быт, и тренировки. Если он сможет перестроиться, то сможет и играть в итальянском чемпионате. Я рад всем российским футболистам за границей. Там они начинают осознавать, что значит получать удовольствие от футбола. В России, к сожалению, такого не понять даже в «Зените» или «Спартаке». Нужно обязательно уехать и поиграть за границей, чтобы узнать, что такое настоящий футбол», — добавил Булыкин.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
7
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира в Будапеште
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Камоцци надеется, что Захарян сможет проявить себя в «Лацио»
Семин считает, что Захаряну подойдет стиль игры «Лацио»
Кобелев о появлении в РПЛ двух клубов из Санкт-Петербурга: «Команда должна быть с историей»
КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Пари НН» Александрова в матче против «Зенита»
КДК РФС рассмотрит поздний выход игроков ЦСКА перед матчем с «Уралом»
Канищев: «Сделка с Малкомом — не про футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CBS: «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год

Форвард «МЮ» Эланга перейдет в «Ноттингем Форест»