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Сегодня, 02:13

Бывший полузащитник «Фиорентины» Бонавентура перешел в «Аль-Шабаб»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Аль-Шабаб» объявил о подписании контракта с полузащитником Джакомо Бонавентурой.

Соглашение с 34-летним итальянцем действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год. По данным инсайдера Николо Скиры, футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро в год в клубе из Саудовской Аравии.

Предыдущей командой Бонавентуры была «Фиорентина», за которую он выступал с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за команду во всех турнирах.

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