Бывший полузащитник «Химок» и «Тамбова» Лоуренс перейдет в махачкалинское «Динамо»

Дмитрий Селюк, агент нигерийского полузащитника Николаса Лоуренса рассказал о будущем своего клиента.

По словам Селюка, игрок уже получил визу и в ближайшее время прибудет в расположение дебютанта РПЛ — махачкалинского «Динамо».

«Лоуренс получил визу, он уже в России. В ближайшее время он вылетит в Махачкалу. Его там ждут. Николас хорошо себя зарекомендовал в Турции. Это усиление для любого клуба РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний Лоуренс известен по выступлениям за «Тамбов» и «Химки».

В сезоне-2023/24 нигериец выступал за турецкий «Карагюмрюк». Футболист провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.