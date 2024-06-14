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Бывший спортивный директор «Бешикташа»: «Жедсон будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Бешикташа» Сейджун Казанчи прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику стамбульского клуба Жедсону Фернандешу.

«Он будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокса. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую. Жедсон — чистая «восьмерка» на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — цитирует Metaratings.ru Казанчи.

25-летний Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Бактиер Зайнутдинов, Жедсон Фернандеш. Новые трансферные бомбы «Зенита»: Зайнутдинов и Жедсон из «Бешикташа». Зачем?
Источник: https://metaratings.ru/news/eks-gendirektor-beshiktasha-fernandesh-budet-otlichnym-igrokom-dlya-rpl-i-zenita-372582/
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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