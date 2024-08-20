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Экс-тренер Миранчуков: «Маловероятно появление братьев в одном клубе, но когда играют вместе — любо-дорого смотреть»

Зарина Халимхонова
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Александр Антипов, детский тренер Алексея и Антона Миранчуков, поделился с «СЭ» мнением о возможном воссоединении братьев в одном клубе. 

«Удивляет, почему Антон все еще без клуба. Он — зрелый, квалифицированный футболист. Антон креативный, а таких игроков очень мало. Считаю маловероятным появление братьев в одной команде. Алексей подписал контракт с американским клубом, и вряд ли в нынешней политической ситуации можно совершить прямой переход игрока из российского клуба в МЛС.

Хотя, конечно, мне хотелось бы увидеть их в одном клубе. Это было бы просто превосходно! Когда они играют вместе — любо-дорого смотреть. Братья действительно дополняли друг друга. Совместно играя в сборной, они показывают совершенно другой футбол. Поэтому им лучше играть вместе», — сказал Антипов «СЭ». 

30 июля Алексей Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года.

Антон Миранчук в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Полузащитник выступал за железнодорожников с 2013 года.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Атланта Юнайтед
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