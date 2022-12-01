Кержаков отреагировал на новость о возможном назначении в «Сабаил»

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в комментарии корреспонденту «СЭ» прокомментировал новость о том, что может возглавить клуб «Сабаил» из Азербайджана.

«Могу возглавить «Сабаил»? Пока что без комментариев. Когда что-то произойдет, то вы сразу же узнаете», — сказал Кержаков «СЭ».

39-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.

«Сабаил» после 15 туров в чемпионате Азербайджана занимает восьмое место с 10 очками.