Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:08

Cadena SER: «Реал» нашел замену на случай ухода Бензема летом

Telegram Дзен

Как сообщает Cadena SER, «Реал» рассматривает нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино как замену Кариму Бензема.

Контракт 31-летнего Фирмино с английским клубом истекает этим летом. Форвард провел в составе мерсисайдцев восемь лет. Ранее он уже заявлял о том, что не собирается продлевать соглашение с командой.

«Сливочные» в настоящее время ищут замену Бензема на трансферном рынке, так как контракт француза также подходит к концу. И хоть главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предполагает, что игрок останется в клубе и после лета, тем не менее еще один хороший нападающий бесплатно клубу не помешает.

В этом сезоне Фирмино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Карим Бензема
Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чуквуэзе может перейти в «Реал»