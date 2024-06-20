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Сегодня, 21:12

«Целе» и «Црвена Звезда» не смогли договориться о трансфере Егора Пруцева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин ответил «СЭ» на вопрос о будущем российского полузащитника команды Егора Пруцева.

В сезоне-2023/24 21-летний россиянин выступал в словенском клубе на правах аренды из «Црвены Звезды».

«Мы не договорились. В следующем сезоне у нас его не будет. Он останется в «Црвене Звезде». Как там будет дальше, не могу сказать. Скорее всего, ему опять будут искать аренду, потому что ему будет тяжело там закрепиться. Мы не пришли к единому мнению по поводу трансферной стоимости», — сказал Голубин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Пруцев провел 31 матч за «Целе» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1 миллион евро.

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