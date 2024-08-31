«Челси» арендовал Санчо с условием обязательного выкупа

«Челси» объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Джейдона Санчо на правах аренды с обязательным выкупом.

24-летний англичанин стал 12-м новичком лондонского клуба в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «синие» потратили на трансферы 261 миллион евро в нынешнее межсезонье, что является наивысшим показателем среди команд АПЛ.

«Я очень рад быть здесь. Лондон — это место, где я вырос, и я счастлив вернуться. Менеджер рассказал мне об этом проекте, и для молодого игрока это волнительно. Надеюсь, я смогу приносить голы и результативные передачи на «Стэмфорд Бридж», — цитирует игрока официальный сайт «Челси».

Санчо также известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», в которой провел половину сезона-2023/24 на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». За немецкий клуб он сыграл в 21 матче, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Кроме того, на его счету 23 матча и 3 гола за сборную Англии.