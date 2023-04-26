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Трансферы

Сегодня, 04:05

«Челси» готов обменять Кепу на Онана

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Челси» хочет заполучить вратаря «Интера» Андре Онана. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб готов предложить за 27-летнего камерунца вратаря Кепу Аррисабалагу и денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Онану за 40 миллионов евро. Вратарь играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне Онана сыграл 33 матча во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Также он 15 раз не пропустил ни одного гола за встречу.

Андре Онана
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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