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Сегодня, 06:28

«Челси» готов предложить «Наполи» Лукаку и Казадеи за Осимхена

Сергей Разин
корреспондент
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«Челси» намерен подписать в летнее трансферное окно форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, лондонцы готовы предложить форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Чезаре Казадеи, чтобы снизить сумму трансфера за 25-летнего нигерийца.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Ромелу Лукаку
ФК Наполи
ФК Челси
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