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Сегодня, 06:55

«Челси» готов продлить контракт с Галлахером

Руслан Минаев
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«Челси» может предложить продление контракта полузащитнику Конору Галлахеру, сообщает The Guardian.

По данным источника, лондонцы не хотят отпускать игрока бесплатно, по окончании действия его контракта, который рассчитан до лета 2025 года. Интерес к хавбеку проявляют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Также «Челси» рассматривает вариант с обменом Галлахера на форварда бирмингемцев Джона Дурана, которого лондонцы оценивают в 40 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний Галлахер в прошлом сезоне провел за «синих» 50 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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