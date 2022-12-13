«Челси» и «МЮ» интересуются Дюмфрисом

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Англии, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Миланский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дюмфрис провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в 5 матчах он забил 1 гол и отметился 2 голевыми передачами.