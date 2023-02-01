«Челси» и «ПСЖ» не смогли отправить вовремя документы по трансферу Зиеша

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«ПСЖ» и «Челси» подписали документы по переходу полузащитника Хакима Зиеша в парижский клуб. Однако, как сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубы не смогли вовремя отправить их на регистрацию, поэтому им необходимо решить эту проблему.
Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В этом сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования