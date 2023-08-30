«Челси» интересуется игроком «Манчестер Сити» Палмером

Нападающий «Манчестер Сити» Коул Палмер попал в список интересов «Челси», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» добавил Палмера в список нападающих, которых рассматривает для подписания. Лондонский клуб собирается начать переговоры в ближайшее время, поскольку игрок является их главной целью.

Ранее сообщалось, что Гвардиола не отпустит 21-летнего англичанина в аренду в другой клуб.

В сезоне-2022/23 Палмер провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.