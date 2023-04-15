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Трансферы

Сегодня, 02:25

«Челси» может сделать Гави одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Челси» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Гави. Как сообщает AS, лондонский клуб готов сделать 18-летнего испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб уже провел переговоры с агентом Гави. «Синие» хотят заполучить игрока бесплатно.

Действующий контракт Гави рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 6 голевых передач в 40 матчах.

Футбол
ФК Барселона
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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