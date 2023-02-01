«Челси» намекнул на переход Энцо

Сегодня, 04:23
«Челси» пока официально не объявил о переходе Энцо Фернандеса из «Бенфики». Однако пресс-служба лондонского клуба намекнула на то, что скоро это состоится.
В описании официальной страницы «Челси» в Twitter появились смайлики флага Аргентины и чемпионского кубка. В декабре прошлого года Энцо стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Ранее стало известно лондонский клуб заплатит за 22-летнего аргентинца 120 миллионов евро, что станет рекордом для АПЛ. С игроком будет подписан контракт до 2031 года.
В этом сезоне Энцо сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
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