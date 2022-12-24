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Трансферы

Сегодня, 13:23

«Челси» нашел замену полузащитнику Канте в чемпионате Испании

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Челси» интересуется полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субаменди, сообщает Fichajes.

По информации издания, боссы «Челси» рассчитывают приобрести испанца в качестве замены французскому полузащитнику Нголо Канте, который не сможет помочь команде до конца февраля 2023 года из-за травмы.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб не рассчитывает на француза и не планирует продлевать с ним контракт. Действующее соглашения хавбека с «Челси» рассчитано до лета 2023 года. Канте может продолжить карьеру в «Барселоне».

23-летний Субаменди провел 17 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Н`Голо Канте
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
ФК Челси
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