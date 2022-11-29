«Челси» не хочет отдавать Пулишича в аренду зимой, но готов его продать

Форвард «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб, сообщает Mail.

По сведениям источника, лондонцы не хотят отдавать 24-летнего американца в аренду в зимнее трансферное окно. При этом «Челси» готов продать игрока.

В текущем сезоне Пулишич провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.