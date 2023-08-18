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Сегодня, 12:08

«Челси» объявил о переходе Лавии из «Саутгемптона»

Сергей Разин
корреспондент
Ромеу Лавиа.
Фото ФК «Челси»
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Полузащитник «Саутгемптона» Ромеу Лавиа подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним бельгийцем рассчитано до лета 2030 года.

«Я очень рад присоединиться к «Челси» и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей. Не могу дождаться встречи со всеми моими новыми товарищами по команде», — сказал Лавиа.

Переход Лавии оценивался СМИ в 68 миллионов евро, включая бонусы.

Лавиа перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «святых».

ФК Саутгемптон
ФК Челси
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