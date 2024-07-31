«Челси» объявил о переходе Йоргенсена из «Вильярреала»

«Челси» на официальном сайте объявил о переходе из «Вильярреала» вратаря Филипа Йоргенсена. 22-летний датчанин подписал контракт, рассчитанный до 2031 года.

«Переход в такой большой клуб — мечта, ставшая реальностью. Я очень рад, что подписал контракт с «Челси», — отметил новичок.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб заплатит за голкипера 24,5 миллиона евро.

Йоргенсен играл за «Вильярреал» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 37 матчей за команду, пропустил 64 гола и отыграл 6 встреч на ноль.