«Брайтон» отказался продавать Кайседо «Челси» за 62 миллиона евро

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«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic.
По информации источника, «Челси» направил «Брайтону» письменное предложение в размере 62 миллиона евро. Отмечается, что клуб оценивает 21-летнего футболиста в 65 миллионов евро и поэтому отказался рассматривать такой вариант. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийского полузащитника в зимнее трансферное окно.
Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования