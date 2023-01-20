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Сегодня, 09:19

«Брайтон» отказался продавать Кайседо «Челси» за 62 миллиона евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Челси» направил «Брайтону» письменное предложение в размере 62 миллиона евро. Отмечается, что клуб оценивает 21-летнего футболиста в 65 миллионов евро и поэтому отказался рассматривать такой вариант. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийского полузащитника в зимнее трансферное окно.

Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Футбол
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ФК Челси
0
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