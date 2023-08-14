«Челси» сегодня объявит о трансфере Кайседо, который станет рекордным в истории АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо в ближайшее время официально станет игроком «Челси», сообщает журналист Натан Гиссинг.

По информации источника, если все пойдет по плану то лондонцы объявят о трансфере уже сегодня. Трансфер должен стать рекордным для АПЛ — «Челси» заплатит за 21-летнего эквадорца 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро).

Действующий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов) в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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