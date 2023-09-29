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Сегодня, 06:45

«Челси» следит за ситуацией Осимхена в «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Англии, сообщает TalkSport.

По сведениям источника, «Челси» готов подписать 24-летнего нигерийца, у которого случился конфликт в неаполитанском клубе. Форвард планирует подать в суд на собственный клуб из-за видео в официальном TikTok аккаунте «Наполи», в котором высмеивался его промах с пенальти в матче с «Болоньей» (0:0) в 5-м туре серии А.

Виктор Осимхен. «Наполи» сделал заявление по ситуации Осимхена, которого оскорбил пост в соцсетях клуба

В текущем сезоне Осимхен забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 7 матчах за «Наполи» во всех турнирах. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской серии А.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Челси
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