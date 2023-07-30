«Челси» сосредоточится на переговорах по Элье Ваи после трансфера Угочукву

«Челси» все еще заинтересован в нападающем «Монпелье» Элье Ваи, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы планируют сосредоточиться на переговорах по 20-летнему французу после завершения трансфера полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву.

Ранее сообщалось, что «Монпелье» отклонил первое предложение «Челси» в размере 27,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 милллионов евро.

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