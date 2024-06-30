«Челси» заплатит 30 миллионов фунтов за полузащитника «Лестера» Дьюсбери-Холла

Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 30 июня хавбек пройдет медосмотр перед подписанием контракта до 2030 года. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Дьюсбери-Холл является воспитанником «Лестера». В минувшем сезоне он провел за команду 129 матчей, забил 17 мячей и сделал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Перед сезоном-2024/25 «Челси» возглавил экс-тренер «Лестера» Энцо Мареска.