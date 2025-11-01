1 ноября, 10:04
Бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.
«Я нахожусь дома в Мадриде, в режиме ожидания. Жду, какие варианты появятся, чтобы продолжать играть. Иллюзии по поводу футбола еще не утрачены, так что нужно продолжать.
Я играл в нескольких странах. Это заставляет тебя расти. Нет места лучше Испании, но мы открыты для всего», — приводит слова Черышева Marca.
Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее Черышев также играл в «Венеции», «Валенсии», «Вильярреале», мадридском «Реале» и «Севилье».
Кариока_двойка.
Наша самая яркая звездочка на ЧМ 2018. Но время идет, ни кого не щадит, и видимо прило время вешать бутсы на гвоздь. Не играть в России - его выбор, и кто знает, может за счет этого, он и стал лучшим в нашей сборной. Не понимаю негатива в его адрес, у меня он вызывает самые приятные воспоминания, человек провел прекрасную карьеру.
07.11.2025
Sergey_Marcus
Ждет он вариантов... А ждать не нужно. Нужно занять активную позицию. Опубликовать резюме на headhunter, поспрашивать знакомых, подготовиться к собеседованию. Короче, готовиться к реальной жизни. Сидит, курит... Звезда...
03.11.2025
Djin Ignatov
А что Дезертир не берет в Ахмат ?
01.11.2025
Adminni
В медиалигу возьмут, иди, будешь расти в плане пополнение матершиного запаса
01.11.2025
Alvi87
Дождался что нах не кому не нужен.
01.11.2025
Ехидный старикан
Было бы красиво,если уроженец Нижнего Новгорода закончил свою карьеру в ПариНН,да и отец,носивший прозвище "нижегородская электричка",тоже родился и пару лет играл там..Шпилевскому Денис точно бы пригодился.
01.11.2025
hant64
Если только какой-нибудь третий дивизион Франции или Испании... Хотя нет, там лишних денег на докторов, как правило, не бывает.
01.11.2025