Черышев — о продолжении карьеры: «Жду вариантов»

Бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.

«Я нахожусь дома в Мадриде, в режиме ожидания. Жду, какие варианты появятся, чтобы продолжать играть. Иллюзии по поводу футбола еще не утрачены, так что нужно продолжать.

Я играл в нескольких странах. Это заставляет тебя расти. Нет места лучше Испании, но мы открыты для всего», — приводит слова Черышева Marca.

Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Ранее Черышев также играл в «Венеции», «Валенсии», «Вильярреале», мадридском «Реале» и «Севилье».