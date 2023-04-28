«Црвена Звезда» готова отпустить Эраковича в «Краснодар»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар», сообщает Sport24.

По сведениям источника, белградский клуб принял предложение в 9 миллионов евро за 22-летнего серба. При этом сам защитник не планирует продолжать карьеру в РПЛ, но, если у него не будет более выгодных предложений, он перейдет в «Краснодар» летом.

В текущем сезоне Эракович провел 39 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.