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Трансферы

Сегодня, 10:42

«Црвена Звезда» готова отпустить Эраковича в «Краснодар»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Краснодар», сообщает Sport24.

По сведениям источника, белградский клуб принял предложение в 9 миллионов евро за 22-летнего серба. При этом сам защитник не планирует продолжать карьеру в РПЛ, но, если у него не будет более выгодных предложений, он перейдет в «Краснодар» летом.

В текущем сезоне Эракович провел 39 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-tsrvena-zvezda-prinyala-predlozheniye-krasnodara-po-erakovichu-teper-ozhidayetsya-soglasiye-samogo-igroka
ФК Краснодар
ФК Црвена Звезда
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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