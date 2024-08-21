ЦСКА и «Маккаби» Тель-Авив не могут договориться о сумме трансфера Тургемана

ЦСКА и тель-авивский «Маккаби» имеют разногласия в отношении суммы трансфера нападающего израильского клуба Дора Тургемана. Об этом сообщают Sport5.co.il и уnet.co.il со ссылкой на источники в России.

Израильские СМИ утверждают, что первичное предложение ЦСКА по 20-летнему форварду составило 3,5 миллиона евро, в то время как «Маккаби» запросил чуть более 4 миллионов евро.

В 2023 году игрок продлил с клубом контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер