Даниэле Мальдини подпишет полноценный контракт с «Монцей»

Нападающий Даниэле Мальдини покинет «Милан» на правах свободного агента, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 22-летний итальянец подпишет полноценный контракт с «Монцей», за которую играл в аренде во второй половине сезона-2023/24.

Форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Монцу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Даниэле Мальдини — сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини — двоих легендарных футболистов «Милана» и сборной Италии.