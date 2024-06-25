Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:13

Даниэле Мальдини подпишет полноценный контракт с «Монцей»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий Даниэле Мальдини покинет «Милан» на правах свободного агента, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 22-летний итальянец подпишет полноценный контракт с «Монцей», за которую играл в аренде во второй половине сезона-2023/24.

Форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Монцу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Даниэле Мальдини — сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини — двоих легендарных футболистов «Милана» и сборной Италии.

Футбол
ФК Милан
ФК Монца
0
Читайте также
Преступники ограбили дом матери Адриена Рабьо
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Болонья» заплатит за Хольма 7 миллионов евро