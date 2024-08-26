Дасаев положительно оценил возможный трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал «СЭ» возможный переход грузинского голкипера Георгия Мамардашвили из «Валенсии» в «Ливерпуль».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист станет игроком мерсисайдцев, сумма трансфера — 35 миллионов евро. При этом вратарь останется в «Валенсии» до конца сезона-2024/25 на правах аренды.

«Понятное дело, что это хороший переход. То, что его приглашают в «Ливерпуль» — это, естественно, хорошо, и никто не скажет, что это плохо. Теперь все зависит от него: есть ли у него сила воли и хорошая психология, для того чтобы расти», — сказал Дасаев «СЭ».

23-летний Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 101 матч, пропустил 114 мячей и 31 раз отыграл на ноль. Футболист был основным вратарем сборной Грузии на Евро-2024.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 45 миллионов евро.

Денис Сафронов