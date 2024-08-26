Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:55

Дасаев положительно оценил возможный трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал «СЭ» возможный переход грузинского голкипера Георгия Мамардашвили из «Валенсии» в «Ливерпуль».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист станет игроком мерсисайдцев, сумма трансфера — 35 миллионов евро. При этом вратарь останется в «Валенсии» до конца сезона-2024/25 на правах аренды.

«Понятное дело, что это хороший переход. То, что его приглашают в «Ливерпуль» — это, естественно, хорошо, и никто не скажет, что это плохо. Теперь все зависит от него: есть ли у него сила воли и хорошая психология, для того чтобы расти», — сказал Дасаев «СЭ».

23-летний Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 101 матч, пропустил 114 мячей и 31 раз отыграл на ноль. Футболист был основным вратарем сборной Грузии на Евро-2024.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 45 миллионов евро.

Денис Сафронов

Георгий Мамардашвили
Ринат Дасаев
ФК Валенсия
ФК Ливерпуль
1
Обсудить
Читайте также
Президент КХЛ Морозов заявил, что контракты СКА соответствуют регламенту
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» договорился о переходе Мамардашвили из «Валенсии», он присоединится к команде следующим летом

Хамес Родригес стал игроком «Райо Вальекано»