Де Хеа может воссоединиться с Роналду в «Аль-Насре»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может снова стать одноклубником форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии делает все возможное, чтобы убедить 32-летнего испанца подписать контракт. Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета этого года, когда завершилось его соглашение с «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что голкипер входил в шорт-лист «Реала» на замену Тибо Куртуа, получившего травму, но от кандидатуры Де Хеа отказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.