Де Хеа отказался от контракта с «Аль-Насром» Роналду, но может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отказался подписывать контракт с «Аль-Насром», сообщает The Sun.

По информации источника, «Аль-Наср» до последнего пытался убедить 33-летнего испанца и предлагал ему контракт на 623 тысячи долларов в неделю, но от переезда в Саудовскую Аравию отказалась жена футболиста Эдурне.

Кроме того, у Деа Хеа существует вариант с переходом в «Интер Майами» из МЛС, за который с лета выступает Лионель Месси.

Голкипер находится в статусе свободного агента с июля, когда завершилось его соглашение с «Манчестер Юнайтед».