Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:46

Де Хеа отказался от контракта с «Аль-Насром» Роналду, но может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Давид де Хеа.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отказался подписывать контракт с «Аль-Насром», сообщает The Sun.

По информации источника, «Аль-Наср» до последнего пытался убедить 33-летнего испанца и предлагал ему контракт на 623 тысячи долларов в неделю, но от переезда в Саудовскую Аравию отказалась жена футболиста Эдурне.

Кроме того, у Деа Хеа существует вариант с переходом в «Интер Майами» из МЛС, за который с лета выступает Лионель Месси.

Голкипер находится в статусе свободного агента с июля, когда завершилось его соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Давид де Хеа
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Фелпс рассказал о проблемах с психикой. Великий пловец был на грани срыва
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Тоттенхэм» хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема