Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барса» предлагала включить его в сделку по Мбаппе

Стала известна причина, по которой вингер Усман Дембеле решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

По информации L`Equipe, 26-летний француз в последние дни слышал, что каталонцы готовы включить его и хавбека Гави в сделку по переходу форварда парижан Килиана Мбаппе. Отмечается, что этот момент стал переломным для Дембеле в принятии решения о своем будущем.

Ранее главный тренер «блаугранас» Хави заявлял, что француз счастлив в клубе.

Контракт игрока с «Барселоной» истекает летом 2024 года. В минувшем сезоне Дембеле провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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