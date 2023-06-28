Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:03

Деменко: «У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя во Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что «Марсель» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«У Чалова есть опыт выступления за границей. Он поиграл в Швейцарии за «Базель». Но «Марсель» — это команда другого уровня. Поэтому сложно быть уверенным, что Федор там сразу заиграет. У Чалова есть потенциал для того, чтобы проявить себя в чемпионате Франции. Иногда проявляют себя даже те, от кого этого не ожидаешь. Но многое будет зависеть от партнеров по команде и тренера. Это немаловажный фактор», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

В сезоне-2022/23 25-летний Чалов забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10961138-demenko-prokommentiroval-sluhi-o-vozmozhnom-perehode-chalova-v-marsel.html
Максим Деменко
Федор Чалов
Футбол
ФК Марсель
ФК ЦСКА (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Пономарев считает, что у ЦСКА хватит сил прервать гегемонию «Зенита»
Экс-вратарь «Торпедо» Ботнарь заявил, что не обижается на Клотета
Полузащитник Максим Петров перешел из «Локомотива» в «Нефтехимик»
Источник: «Факел» сделал запрос в «Рубин» по аренде полузащитника Безрукова
Источник: «Фламенго» отпугнула цена, которую «Зенит» просит за Вендела
Экс-арбитр ФИФА Савченко недоволен назначением Мажича: «Обидно, ведь у нас есть достойный кандидат — Николаев»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Монтеса подтвердил интерес «Динамо» к игроку

Барбоза: «Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов»