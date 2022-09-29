Денайер подписал контракт с клубом ОАЭ. Зимой игроком интересовался «Спартак»

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер перешел в «Шабаб Аль-Ахли». Эмиратский клуб на официальном сайте объявил о переходе 27-летнего бельгийца.

Денайер с 1 июля являлся свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Лионом».

Зимой 2022 года бельгийским защитником интересовался «Спартак», но стороны не пришли к соглашению.