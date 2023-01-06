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Трансферы

6 января, 23:26

Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «МЮ» заинтересовано в возвращении нидерландского форварда. Сам футболист не против переезда в чемпионат Англии. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее нападающий уже выступал за «красных дьяволов» с 2015 по 2017 год. Он принял участие в 53 матчах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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