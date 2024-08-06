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Сегодня, 07:55

Дезире Дуэ согласился на переход в «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ склоняется к переходу в «Баварию», написал в Twitter Флориан Плеттенберг.

19-летний игрок дал принципиальное согласие мюнхенскому клубу, но пока окончательно не отверг вариант с «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в 55-60 миллиона евро, включая бонусы.

Контракт Дуэ с «Ренном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дуэ сыграл за клуб 43 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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