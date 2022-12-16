Ди Марцио считает, что у Роналду нет вариантов на продолжение карьеры в Европе

Известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, который в данный момент находится без клуба.

«Единственное предложение, которое он получил, исходило от «Аль-Нассра». Они уже хотели подписать его летом, и теперь на столе стоит предложение в 200 миллионов евро за контракт на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из «Ньюкасла», но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в «Аль-Насср». Конечно, у него нет действующего контракта, поэтому предложения все еще могут поступать, но мне интересно, произойдет ли это», — приводит слова Ди Марцио Soccernews.nl.

Он также заявил, что на данный момент единственным вариантом для Роналду являются арабские клубы, например, из Дубая.

«В Европе у него нет вариантов. Да, португальский «Спортинг» очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами», — добавил Ди Марцио.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул клуб в слезах.