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Сегодня, 08:43

Ди Марцио: защитник «Вероны» Гюнтер близок к переходу в ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 28-летнего немца претендует ЦСКА. Сообщается, что защитник близок к переходу в армейский клуб. Трансферное окно в России закрылось 14 сентября.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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