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Сегодня, 18:33

Билялетдинов: «Переход Глушенкова и Пиняева в «Локомотив» будет большой проверкой их психологии»

Динияр Билялетдинов отреагировал на новость о переходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на новость о переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Переход Пиняева и Глушенкова — хорошие приобретения для «Локомотива» на перспективу. Но турнирная таблица показывает, что железнодорожникам требуется регулярный набор очков, поэтому им еще нужно несколько более опытных футболистов. Главное, что переход состоялся до начала зимних сборов, поэтому думаю, что «Локомотив» еще сделает пару покупок, ну я на это надеюсь. Для Сергея и Максима переход в «Локо» — большая проверка их психологии. Это нелегкое испытание будет, в котором я ребятам пожелаю удачи», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи. Глушенков в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-dlya-pinyaeva-i-glushenkova-perekhod-v-lokomotiv-bolshaya-proverka-ikh-psikhologii-1452100/
Динияр Билялетдинов
Сергей Пиняев
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