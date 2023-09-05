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Сегодня, 17:25

Директор «Ариса» рассказал, что осуществить возвращение Кокорина в клуб было сложно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Фото ФК «Арис»
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался о возвращении российского форварда Александра Кокорина в кипрский клуб из «Фиорентины».

«Осуществить возвращение Александра было достаточно сложно. Мы долгое время вели работу над этим. Очень рады, что Кокорин снова с нами. Это будет контракт на сезон с опцией продления еще на один год», — приводит слова Дозорцева Sport24.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Источник: https://sport24.ru/football/news-575157-direktor-arisa-o-vozvrashchenii-kokorina-eto-bylo-dostatochno-slozhno?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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