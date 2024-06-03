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Сегодня, 21:32

Дмитрий Черышев рассказал, кто сможет обыграть «Реал» после перехода Мбаппе

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Реал» всегда собирал великолепных футболистов мирового масштаба. Такие топовые команды, как «Реал», «Барселона», «Сити», в прошлом «Челси» всегда собирали звездных игроков, которых надо было просто соединить и правильно вставить, чтобы они показывали высокий уровень. То, что Мбаппе попал в «Реал» — это закономерность. Рад, что такой футболист будет защищать цвета королевского клуба. Такую команду сможет обыграть, только та, которая будет обладать футболистами примерно такого же уровня или огромной игровой дисциплиной», — сказал Черышев «СЭ».

25-летний француз заключил контракт на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает соглашение с «ПСЖ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

(Константин Передерий)

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Дмитрий Черышев
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