Хомуха: «Насколько понимаю, Зайнутдинов хочет играть в Европе, а не в России»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа» в «Зенит».

«Клубы, может, и договорились, но «Зенит» еще не нашел чего-то общего с самим Зайнутдиновым и его представителями. Бахтиер играет на хорошем уровне. Насколько понимаю, он хочет играть в Европе, а не в России. Сезон длинный, много матчей в чемпионате и в Кубке России. «Зенит» испытает проблемы на левом фланге защиты, но нет желающих идти на скамейку», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.